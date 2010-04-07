Табачник предлагает сменить тормоз на катализатор

Министр образования и науки Украины Дмитрий ТАБАЧНИК считает, что гуманитарные вопросы могут стать катализатором развития украинско-российских отношений.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Д.ТАБАЧНИК сказал в ходе третьего заседания Подкомитета по вопросам гуманитарного сотрудничества Украино-Российской межгосударственной комиссии в Москве.

«Мне бы хотелось, чтобы из нескольких подкомитетов комиссии наш был самым плодотворным и изменил недавнюю характеристику: «чувствительный» и «раздражитель», «тормоз» в украино-российских отношениях на характеристику: «катализатор» этих отношений», - сказал Д.ТАБАЧНИК.

Министр отметил, что после паузы подкомиссия по гуманитарным вопросам возобновляет свою работу, а он возглавляет ее уже в третий раз.

Д.ТАБАЧНИК отметил, что украинская делегация привезла «большую и позитивную повестку предложений», которые касаются вопросов сотрудничества не только на макроуровне, но и конкретные предложения.

«Мы бы хотели вернуться к тем договоренностям, которые бы помогали сближать и интегрировать образовательное и научное пространство», - сказал Д.ТАБАЧНИК.

Он сообщил, что в прошлые годы сотрудничество между странами также плодотворно развивалось. Д.ТАБАЧНИК выразил пожелание, чтобы страны вернулись к проведению Дней образования и науки Украины в России в нескольких городах, и зеркальному проведению Дней науки и культуры России в Украине.

По его словам, делегация привезла «большие и интересные предложения в сфере здравоохранения, культуры, архивного дела».

В свою очередь, министр образования и науки России Андрей ФУРСЕНКО выразил пожелание, чтобы комиссия сделала шаги, которые бы привели «к интеграции науки и образования двух стран».

«Я думаю, что и в Украине, и в России этого ждут и к этому в полной мере готовы», - сказал А.ФУРСЕНКО.