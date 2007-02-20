Состоится презентация Сумской области для руководителей дипломатических миссий

21 февраля в 14-00 состоится презентация Сумской области для руководителей дипломатических миссий иностранных государств, аккредитованных в Украине, и представителей международных организаций. Презентация инициирована главой Сумской облгосадминистрации Павлом Качуром. В программе: представление экономического потенциала региона, презентация „Инвестиционной карты Сумской области”, выступление представителей иностранных компаний, успешно реализующих инвестиционные проекты на территории области. (Европейский зал Президент-отеля „Киевский”). Нужна аккредитация. Телефоны: (0542)62 23 42, media@state-gov.sumy.ua, (0542) 60-77-50, 8-067-961-88-36, ibogdan@state-gov.sumy.ua, monolit-k@gala.net.

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