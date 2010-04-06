Экс-судья Зварич прекратил голодовку

На Пасху, 4 апреля, экс-председатель Львовского апелляционного административного суда Игорь ЗВАРИЧ прекратил голодовку, сообщила УНИАН пресс-секретарь группы адвокатов И.ЗВАРИЧА Татьяна ТУРЧИНА.

По ее словам, архиепископ Украинской автокефальной православной церкви, отец МАКАРИЙ, который является духовным наставником И.ЗВАРИЧА, убедил заключенного экс-судью, который находится во Львовском СИЗО, прекратить голодовку.

По словам пресс-секретаря, сам И.ЗВАРИЧ утверждает, что голодовка укрепила его дух, и теперь «он готов продолжать борьбу».

Как сообщал УНИАН, в конце 2008 года Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против на то время председателя Апелляционного административного суда Львова И.ЗВАРИЧА за взяточничество в особо крупных размерах.

Во время обысков по месту работы и проживания председателя суда и шести судей Львовского апелляционного админсуда сотрудники СБУ и Генпрокуратуры изъяли 1 млн. долларов США и 2 млн. грн.

30 декабря 2009 года заместитель генпрокурора Виталий ЩЕТКИН заявил, что Генеральная прокуратура Украины завершила расследование уголовного дела, возбужденного в отношении И.ЗВАРИЧА по 8 эпизодам получения взяток.

11 января 2010 года адвокат экс-судьи Руслана ЮХИМЕНКО сообщила, что И.ЗВАРИЧ вместе со своими адвокатами начал ознакомление с материалами уголовного дела в отношении него, которое насчитывает около 70 томов.

С 20 января И.ЗВАРИЧ объявил бессрочную голодовку «в знак протеста против произвола, беззакония» высокопоставленных должностных лиц: Президента Виктора ЮЩЕНКО, генерального прокурора Александра МЕДВЕДЬКО и его заместителей, а также председателя СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО.