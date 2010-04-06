На месте взрыва в Ялте нашли тело мужчины

В Ялте под обломками разрушенной взрывом насосной станции горводоканала обнаружено тело погибшего оператора.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Украины в Крыму.

Сотрудники МЧС с помощью шанцевого инструмента и средств малой механизации проводят разбор завалов. В 10.20 из-под обломков спасатели достали тело погибшего. По предварительным данным, ему около 40 лет, личность устанавливается. Причина смерти будет установлена после проведения медэкспертизы.

На расстоянии около 50 метров от разрушенного здания насосной станции расположен родильный дом. Ударной волной в нем выбило несколько оконных стекол. К счастью, в самом роддоме никто не пострадал.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 апреля, в 4.15 в Ялте произошел взрыв в одноэтажном здании операторской по запуску насосов чистой воды Крымского республиканского предприятия водоканализационного хозяйства Южного берега Крыма. Во время аварии в помещении находился оператор.