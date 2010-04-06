Погода на завтра
12:46, 06 апреля 2010Общество
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Осадков не обещают
Завтра в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков, только в западной, а утром и днем и в южной части небольшой дождь, в Крыму умеренный.
Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с, на юге местами порывы 15-20 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.
Температура ночью 2-7° тепла, днем 11-16°, в Закарпатье до 18°; в Карпатах ночью около 0°, днем 3-8° тепла.
В Киевской области в среду ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 11-16°. В Киеве температура ночью 5-7° тепла, днем 13-15°.
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