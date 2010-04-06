Украинские пограничники задержали две турецкие шхуны

Вчера корабль морской охраны Государственной пограничной службы Украины «Павел Державин» задержал две турецкие рыболовецкие шхуны, зашедших на незаконный промысел.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госпогранслужбы, в частности, на рассвете экипаж «Павла Державина» обнаружил рыбачьи сети без маркировки. Из них стражи порядка достали и отпустили в море двух еще живых дельфинов и несколько камбал-калканов.

Стражи порядка вынуждены были оставить сети, поскольку на локаторе появилась подозрительная цель, которая оказалась турецкой шхуной «MUAMER REIS». Ее задержали в 66 милях от мыса Тарханкут и 47 милях от острова Змеиный. Капитан высадил на ее борт смотровую группу. После этого «Павел Державин» начал преследовать другое браконьерское плавсредство. Турецкая шхуна «HASAN» начала скрываться в сторону Румынии, но украинские пограничники догнали ее в 2-х милях после выхода из экономзоны Украины.

На борту обеих рыболовецких шхун по 9 человек экипажа, на которых капитаны отказались предъявлять документы. На браконьерских шхунах обнаружили орудия лова, сухой лед, устройства для поиска сетей и орудия для их поднятия.

Сейчас катер морской охраны конвоирует их в Одессу.

Для поиска и поднятия браконьерских сетей пограничники планируют отправить корабль «Аметист».

При этом в Госпогранслужбе проинформировали, что в субботу в северо-западной части Черного моря румынскими пограничниками были задержаны еще 3 турецкие браконьерские шхуны. Лишь одна из них была под турецким флагом, остальные - под украинским и румынским.