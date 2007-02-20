Сегодня в Ровно откроют музей Уласа Самчука

20 февраля в Ровно пройдут мероприятия празднования 100-летнего юбилея выдающегося земляка, писателя Уласа Самчука.

Как передает корреспондент УНИАН, в этот день запланировано открытие музея Уласа Самчука (в помещении Дома ученых) и митинг и концерт возле его памятника на Театральной площади.

У.Самчук – автор знаменитой трилогии «Волынь», где едва ли не впервые в украинской литературе рассказано о голодоморе 30-х годов в Украине. Во время немецкой оккупации У.Самчук издавал в Ровно газету «Волынь», за что и был арестован немцами. Умер писатель в США, где и похоронен.

Как сообщил корреспонденту УНИАН депутат облсовета, председатель областной организации Украинской народной партии Василий ЧЕРВОНІЙ, кроме УНП, к подготовке этих мероприятий приобщились также областная организация Союза писателей та редакция газеты «Волынь», депутаты местных советов, представители общественности.