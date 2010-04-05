В Черкассах подорожает проезд в троллейбусах
11:02, 05 апреля 2010Общество
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12 мая стоимость проезда в черкасских троллейбусах повысится с 80 копеек до 1 гривны. Черкасский горисполком получил согласие на повышение тарифа от Министерства жилищно-коммунального хозяйства.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил городской глава Черкасс Сергей ОДАРИЧ. В Черкассах стоимость проезда в троллейбусах планировали повысить еще с весны 2009 года. Действующий тариф в 80 копеек убыточен для коммунального предприятия "Черкассыэлектротранс".
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