В Черкассах подорожает проезд в троллейбусах

12 мая стоимость проезда в черкасских троллейбусах повысится с 80 копеек до 1 гривны. Черкасский горисполком получил согласие на повышение тарифа от Министерства жилищно-коммунального хозяйства.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил городской глава Черкасс Сергей ОДАРИЧ. В Черкассах стоимость проезда в троллейбусах планировали повысить еще с весны 2009 года. Действующий тариф в 80 копеек убыточен для коммунального предприятия "Черкассыэлектротранс".