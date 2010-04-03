Из-за опасной находки поезда в Крыму направлены по другим маршрутам

Сегодня в 14.25 на перегоне “Вадим-Армянск” (Крымская дирекция Приднепровской железной дороги) возле железнодорожного пути было обнаружено большое количество боеприпасов времен Второй мировой войны.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Укрзализныци”.

Сейчас работниками Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций проводятся мероприятия по обезвреживанию боеприпасов.

Перегон закрыт для движения поездов.

Пассажирские поезда следуют по другим маршрутам.