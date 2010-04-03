У спальных районов советской застройки нет перспективы

Одна из самых неотложных социальных проблем в Украине - вопрос модернизации советского жилого фонда. Такого мнения придерживается эксперт немецко-украинского строительного центра Торальф Вайзе.

Огромные «спальные» жилмассивы, построенный в советский и постсоветский период в крупных украинских городах, не имеют перспективы, считает он.

Немецкий инженер-градостроитель, ссылаясь на международный опыт, призывает центральные и местные власти разработать концепции долгосрочного развития «спальных районов».

«Нужна функциональная смесь в использовании жилого пространства. Например, в таких столичных районах, как Оболонь или Троещина следует создавать рабочие места в сфере услуг. Это малый и средний бизнес, я не имею в виду киоски. В подобных районах Восточной Германии уже есть позитивный опыт. Если на первых этажах домов будет больше офисов, пекарен или парикмахерских, это улучшит социальную структуру районов», - замечает Вайзе. Без создания рабочих мест, по словам эксперта, инфраструктурные проблемы будут лишь обостряться.

Другой вызов для городских обществ - износ жилищного фонда. В частности, в Киеве сотни тысяч квартир в панельных домах, построенных в 1970-1980 годах, нуждаются в немедленной санации и модернизации.

Первыми, по мнению Вайзе, начнут вымирать «хрущевки». В районах, застроенных преимущественно «хрущевками», уже вскоре будут ощутимы необратимые демографические тенденции: молодежь больше не захочет жить в этих районах.

Относительно панельных домов второго и третьего поколения, замечает Торальф Вайзе, вопрос сноса пока не стоит. Но проблема ухудшения жилищных условий характеризуется масштабностью, и чем старшим будут становиться строения, тем больше денег понадобится на модернизацию.

Deutsche Welle, сокращенно