Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,89 грн./долл., продают – по 7,93 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился по сравнению с 1 апреля, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,85-7,91 грн./долл., по продаже – в пределах 7,92-7,95 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках повысился на 0,4%, по сравнению с 1 апреля, и сегодня составляет 10,63/10,77 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,51-10,70 грн./евро, по продаже – в пределах 10,72-10,89 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 1 апреля, повысился на 0,3% и на сегодня составляет 0,2635 грн./рубль, продажи – на 0,5% – до 0,2707 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2600-0,2680 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2689-0,2750 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,89 грн./долл., продажи – 7,92 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,85-7,91 грн./долл., по продаже – в пределах 7,92-7,96 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева повысился на 0,5% со вчерашнего дня и сегодня составляет 10,65 грн./евро, курс продажи – на 0,4% – до 10,75 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,53-10,70 грн./евро, по продаже – в пределах 10,72-10,85 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 1 апреля, повысился на 0,3% – до 0,2640 грн./рубль, продажи – на 0,4% – до 0,2705 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2600-0,2680 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2689-0,2750 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укргазбанк»: доллар США – 7,90/7,928 грн., евро – 10,60/10,75 грн., рубль – 0,2650/0,2730 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,87/7,92 грн., евро – 10,50/10,72 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,86/7,925 грн., евро – 10,58/10,75 грн., рубль – 0,2660/0,2720 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 2 апреля, составляет: гривни к доллару США – 7,925, к евро – 10,67339, к российскому рублю – 0,2692.