МВФ заявляет о прогрессе в переговорах с Украиной

Украина и Международный валютный фонд добились значительного прогресса в переговорах по вопросу возобновления финансирования, однако ряд вопросов остается нерешенным, отметил заместитель директора департамента внешних связей МВФ Герри РАЙС.

Об этом сообщается на сайте МВФ.

«Хотя значительный прогресс был достигнут во многих сферах, ряд вопросов остается нерешенным. Мы продолжим наши дискуссии с властями в ближайшие недели», - сказал Г.РАЙС в ходе брифинга в МВФ.

Как сообщал УНИАН, вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО заявил, что в скором времени намерен провести переговоры о продолжении сотрудничества с Международным валютным фондом в Вашингтоне (США).

С.ТИГИПКО отметил, что его визит в США состоится после того, как 2 апреля в Киеве завершит работу миссия МВФ.