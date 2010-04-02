Как украинцы собираются отмечать Пасху (опрос)

Украинцы не будут экономить на пасхальном столе. Об этом свидетельствуют результаты телефонного опроса на тему: «Как украинцы собираются отмечать Пасху?», проведенного Институтом Горшенина с 29 по 31 марта 2010 г.

По результатам исследования, подавляющее большинство украинцев - 92,7% - знают о том, что сейчас идет Великий пост. Не знают об этом только 3,6% опрошенных и почти столько же - 3,7% – затруднились с ответом на данный вопрос.

Большая часть граждан Украины - 65,3% - не придерживаются Великого поста. Заявили, что соблюдают Великий пост, более четверти респондентов - 28,3%. Из них 23,5% соблюдают его частично – не едят мясо или рыбу, а 4,8% заявили, что строго придерживаются Великого поста. Ответ «другое» на этот вопрос дали 6,4% украинцев.

Большая часть украинцев - 68,2% - собираются готовить пасхальные блюда на Пасху. 42,3% - собираются в этот день принимать гостей или идти в гости, а около трети - 36,1% - освящать пасхальные блюда в церкви. Каждый десятый респондент - 10,1% - пойдет на Пасху ко всенощной, а 5,6% опрошенных дали ответ «другое» на этот вопрос. Не будут праздновать Пасху 9,7% граждан Украины, а 4,6% затруднились ответить, как проведут этот день.

Более половины украинцев - 54,7% - заявили, что не будет экономить на пасхальном столе. Из них 36,8% ответили «скорее, нет» на этот вопрос, а 17,9% - «точно нет». Собирается экономить на пасхальном столе каждый третий гражданин Украины - 37,4%. Из них 23,2% ответили на вопрос «скорее, да», 14,2% - «точно да». Затруднились с ответом – 7,9% респондентов.

Всего согласно случайной выборке было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет, во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.