Во Львове отпразднуют День батяра

Во Львове 1 и 2 мая будут праздновать День батяра.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, впервые на нынешнем празднике будут избирать Батярского короля.

Как информирует пресс-служба, на праздновании ожидается много гостей и музыкантов, которые заявили о своем желании выступить на концертах во время праздника, в частности, во Львов приедет Виктор МОРОЗОВ, батяр-бенд «Галичина», Левко-Дурко.

Празднование Дня батяра будет проходить и во всех кофе центра города.

Справка УНИАН. Батяры (от венгерского «betyar» – «бродяга») – в 20–30-х годах прошлого века – жители львовских околиц, гуляки, плейбои, герои уличного фольклора и его же исполнители, любимцы львовской публики. Были мастерами авантюр и драк – зачастую с уголовными преступниками, которых не любили, а также веселья и шумных забав, о которых потом говорил весь город.