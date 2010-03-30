Экономические индикаторы в еврозоне продолжили рост

В марте 2010 года Индикатор бизнес-климата в еврозоне продолжил расти двенадцатый месяц подряд, хотя и остается негативным: –0,32 против –0,65 пункта в феврале.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

Рост индикатора объясняется, прежде всего, улучшением менеджерских оценок относительно производственных трендов в следующие месяцы и оценок портфеля заказов, а также оценок экспортного портфеля заказов и оценок производства в предыдущие месяцы. Вместе с тем, менеджеры считают недостаточными остатки продукции на складах.

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Индекс экономических ожиданий (Economic Sentiment Indicator) возрос в еврозоне на 1,8 пункта по сравнению с февралем – до 97,7 пункта, во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) – на 2,0 пункта – до 99,6 пункта.

Согласно сообщению, рост индекса в обеих зонах объясняется преимущественно ростом уровня доверия в сфере промышленности, услуг, розничной торговли и строительства. Вместе с тем, уровень доверия среди потребителей остался практически неизменным.

Сейчас уровень Индекса экономических ожиданий практически достиг своего среднего значения за все годы его измерения, начиная с 1985 года.