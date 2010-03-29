В Киеве усилили охрану метрополитена

В связи с терактами в Москве в Киеве усилена охрана метрополитена на станциях, где наибольший пассажиропоток, и в местах перехода с одной станции на другую.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в городе Киеве.

«Как правило, вопросами предупреждения и борьбы с терроризмом занимается СБУ, тем не менее, когда появилась первая информация о взрывах в Москве, руководством столичной милиции, не ожидая каких-то распоряжений или коллегий, принято решение об усилении охраны метрополитена, в частности на станциях, где есть большой пассажиропоток и в местах перехода с одной станции на другую», - отметили в ЦСО.