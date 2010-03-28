Завтра в Украине без осадков, днем до 15° тепла

Завтра, 29 марта, в Украине ожидается малооблачная и без осадков погода.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, кратковременный дождь местами пройдет лишь ночью в западной части, утром, днем в южных областях и в Крыму. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью будет 0-5° тепла, днем 10-15°.

В Киеве и Киевской области преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 0-5° тепла, днем 10-15°, в Киеве ночью 2-4° тепла, днем 12-14°.