Завтра в Украине без осадков, днем до 15° тепла
14:08, 28 марта 2010Общество
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Погода на 29 марта
Завтра, 29 марта, в Украине ожидается малооблачная и без осадков погода.
Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, кратковременный дождь местами пройдет лишь ночью в западной части, утром, днем в южных областях и в Крыму. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью будет 0-5° тепла, днем 10-15°.
В Киеве и Киевской области преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 0-5° тепла, днем 10-15°, в Киеве ночью 2-4° тепла, днем 12-14°.
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