Янукович поздравил Дмитрия Гнатюка

Президент Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил народного артиста Украины Дмитрия ГНАТЮКА с 85-летием.

“Высоко ценю Ваш талант, многолетний неутомимый труд в Национальной опере Украины, значительный личный вклад в развитие украинской культуры”, - говорится в поздравлении главы государства, текст которого размещен на его сайте.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, блистательные партии, искусные сценические постановки и уникальное камерное пение Д.ГНАТЮКА вошли в золотой фонд духовной сокровищницы украинского народа.

«Песни «Два кольори», «Рідна мати моя», «Дивлюсь я на небо», «Черемшина», «Ясени», «Нічь така місячна» тесно связаны с Вашим именем, с ними выросли несколько поколений украинцев”, - отметил Президент.

В.ЯНУКОВИЧ пожелал Д.ГНАТЮКУ крепкого здоровья, счастья, добра и неисчерпаемого вдохновения.