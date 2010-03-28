Внеблоковый статус обойдется Украине в $60 миллиардов?

В условиях внеблокового статуса Украине необходимо будет потратить 45-60 млрд. долларов в ближайшие семь лет, чтобы создать комплексную систему обороны, не нуждающуюся в поддержке союзников.

Такие результаты подсчетов Центра исследований армии, конверсии и разоружения, привел в своей статье для газеты «Зеркало недели» № 12 (792) от 27 марта - 2 апреля 2010 г. эксперт Центра Валентин БАДРАК.

«Идеология вступления в НАТО подкреплялась в первую очередь сдержанными военными расходами, растянутыми за счет ясного планирования на много лет, - отмечает он. - Народ пугали крупными тратами на новые вооружения западного производства, но на деле эти ассигнования связаны не с НАТО, а с накопленным комом проблем за последние полтора десятилетия. Для сравнения, соседняя Польша, вкладывая в обороноспособность 2 % ВВП ежегодно, из которых 25,3 % идет на перевооружение, за десять лет подошла к решению проблемы первичной модернизации армии».

Эксперт подчеркнул, что Украина уже получила определенную военную специализацию внутри блока.

«В Украине же компактная, мобильная армия должна была иметь определенную, важную для всего военно-политического блока специализацию. Украина идеально вписывалась натовскую концепцию с развитием своей военно-транспортной авиации и обеспечением перебросок подразделений и техники альянса», - считает В.БАДРАК.