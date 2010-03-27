Совершено разбойное нападение на АЗС

В Полтаве неизвестный совершил разбойное нападение на АЗС "Надежда" и завладел суммой в 700 гривен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщили в ЦОС ГУ МВД Украины в Полтавской области.

По их данным, 26 марта в дежурную часть Киевского райотдела милиции города Полтавы обратился автозаправщик АЗС ЧП "Надежда", который сообщил милиционерам о нападении неизвестным мужчиной на кассу АЗС.

Прибыв на место совершения преступления, сотрудники правоохранительных органов выяснили, что в помещение кассового обслуживания автозаправки зашел неизвестный, где, угрожая предметом, похожим на пистолет, завладел денежными средствами в сумме 700 гривен, после чего быстро скрылся.

Сейчас практически весь личный состав Киевского РО милиции поднят на ноги и проводится поиск преступника.