Эксперт: министерство сузило права выпускников

Ограничение количества высших учебных заведений, в которые можно подать документы для поступления, сужает права поступающих. Об этом сообщила УНИАН разработчик отечественной системы внешнего независимого оценивания (ВНО), первый директор Украинского центра оценивания качества образования Лилия ГРИНЕВИЧ.

По ее словам, вместо того чтобы усовершенствовать систему приема и документооборота, нынешнее руководство Министерства образования и науки Украины пошло путем сужения прав поступающих.

“Во всем цивилизованном мире не ставят никаких ограничений для поступающих”, - отметила она.

Л.ГРИНЕВИЧ также отметила, что перевод тестов на языки нацменьшинств будет способствовать дальнейшей регионализации Украины. “Так, на выходе мы получим ситуацию, когда граждане страны просто не будут знать ее государственного языка”, - сказала она.

Как сообщила газета “Коммерсант-Украина”, 25 марта на заседании Союза ректоров высших учебных заведений министр образования Дмитрий ТАБАЧНИК заявил, что в 2010 году абитуриенты смогут подать документы не более чем в пять вузов и не больше чем на три специальности.

Кроме того, тесты будут переведены на языки нацменьшинств: крымскотатарской, молдавский, польский, венгерский, русский и румынский.