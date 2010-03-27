Аантимонопольный комитет оштрафовал ветеринарную больницу

В Житомирской области АМКУ оштрафовал Малинскую больницу ветмедицины на 13 тыс. грн. за злоупотребление монопольным положением.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского территориального отделения АМКУ.

Уточняется, что согласно проведенного отделением расследования оказались экономически необоснованными тарифы на услуги этой больницы.

В частности, речь идет об услугах, связанных с выдачей ветеринарных документов, ветеринарных лабораторных исследований продукции и обязательной ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов растениеводства и животного происхождения на рынках Малинского района, которые были введены в действие с 6 августа 2007 года и с 12 февраля 2009-го.

Также пока действовали эти тарифы, больницей выставлялись счета за оказание этих услуг в размерах, которые не отвечали утвержденным тарифам.

По словам начальника теротделения АМКУ Александра БЕЗСМЕРТНОГО, при определении размера штрафа отделение учло то, что больница не препятствовала объективному рассмотрению дела и обязалась вовремя заплатить штраф.

"Также АМКУ обязал больницу за три месяца прекратить нарушения конкурентного законодательства и установить экономически обоснованные тарифы на свои услуги", - добавил А. БЕЗСМЕРТНЫЙ.