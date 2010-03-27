Янукович подписал закон о финансировании миротворцев

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон "О внесении изменения в статью 9 Закона Украины “Об участии Украины в международных миротворческих операциях”.

Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, 4 марта Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменения в статью 9 Закона Украины “Об участии Украины в международных миротворческих операциях”.

Закон предусматривает, что источники финансового обеспечения миротворческого контингента определяются при одобрении Верховной Радой Украины решения Президента Украины об участии Украины в международной миротворческой операции. Источники финансового обеспечения миротворческого персонала определяются в порядке, установленном законодательством. Порядок финансового обеспечения миротворческого контингента и миротворческого персонала определяется Кабинетом министров Украины.