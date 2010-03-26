На межбанке продолжают падать доллар и евро

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9080/7,9220 грн./долл., к 12:00 цены снизились до 7,8990/7,9105 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни повысились - 7,9030/7,9115 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания "ИнтерБизнесКонсалтинг".

В 12:45 Национальный банк Украины объявил о покупке доллара по курсу 7,93 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2677/0,2683 грн./рубль, к 12:00 цены упали до 0,2671/0,2675 грн./рубль. К закрытию цены поднялись до 0,2674/0,2677 грн./рубль.

В России курс доллар-рубль снизился и составил 29,61 рубля за доллар (-0,07).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3270/1,3405 долл./евро.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,5765/10,5915 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз - 10,5535/10,5730 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 10,5675/10,5830 грн./евро.