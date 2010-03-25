Завтра в Украине будет тепло

26 марта в Украине будет тепло.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, в пятницу сохранится переменная облачность. Без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, в Крыму и Приазовье, а днем и в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Температура в западных областях ночью - 0-5° тепла, днем - 13-18° тепла; на остальной территории ночью - от 1° тепла до 4° мороза, на востоке - до 7° мороза, на юге Крыма - 1-6° тепла, днем - 8-13°, в восточной части местами - 5-7° тепла.

В Киевской области переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью - от 1° тепла до 4° мороза, днем - 8-13° тепла.

В Киеве переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью - около 0°, днем - 10-12° тепла.