В Артеке назревает новый скандал - миллионов эдак на 300?

Главное контрольно-ревизионное управление Украины (ГлавКРУ) со следующей недели начнет ревизию деятельности Международного детского центра «Артек».

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель ГлавКРУ Петр АНДРЕЕВ.

Он сообщил, что поручение о проведении ревизии было дано ГлавКРУ Администрацией Президента Украины.

«На сегодняшний день есть поручение Администрации Президента на проведение полной комплексной хозяйственно-финансовой ревизии «Артека», и это не аудит, а именно ревизия - сказал П.АНДРЕЕВ. - Мной подписана программа и создана рабочая группа, которая будет проводить эту ревизию, и со следующей недели мы приступаем к этой ревизии».

Как сообщал УНИАН, 11 января Главное управление МВД Украины в Крыму проинформировало, что проверяет финансовую деятельность Международного детского центра «Артек» (Большая Ялта) за несколько прошлых лет. При этом Контрольно-ревизионное управление Украины, проверяя деятельность «Артека», обнаружило за период с 1 марта 2005 по 1 сентября 2007 года финансовых нарушений на сумму 301,6 млн. грн. Милиция получила доступ к результатам проверки. «По фактам, обнаруженным КРУ, проводится дополнительная проверка. Уже сейчас можно констатировать, что милицией Ялты обнаружен и официально задокументирован факт нецелевого использования бюджетных средств на сумму 10 млн. грн.», - говорится в сообщении милиции.

В свою очередь в МДЦ «Артек» расценивают появление информации Главного управления МВД Украины в Крыму о проверке финансовой деятельности детского центра как очередную попытку втянуть его в очередной скандал.