Риэлторы поддерживают закон о саморегулируемых организациях

Ассоциация специалистов по недвижимости (риэлторов) Украины (АСНУ) поддерживает принятие закона «О саморегулируемых организациях».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции президент АСНУ Андрей ШУЛЬГА.

По его словам, этим законом можно предоставить право саморегулируемым организациям (СРО) регулировать предпринимательскую деятельность во многих сферах.

А.ШУЛЬГА пояснил, что среди функций, делегированных правительством саморегулируемым организациям в сфере недвижимости, могут быть: контроль над соблюдением стандартов и создание стандартов работы риэлторов, сертификация специалистов рынка, доступ к рынку, контроль над операторами рынка.

Как отметил президент Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) Анатолий КИНАХ, который выступает автором законопроекта №4841 «О саморегулируемых организациях» (внесенного в парламент 16 июля 2009 года), после принятия закона будут обязательно учтены экспертные оценки СРО при принятии законодательных актов в сфере предпринимательской деятельности.

Законопроект также направлен на недопущение монопольных проявлений и недобросовестной конкуренции во всех сферах предпринимательской деятельности, снижение уровня коррупции.

При этом документ определит сферы предпринимательской деятельности, в которых функции по регулированию могут быть предоставлены СРО. Предполагается, что после принятия закона будет разработан ряд законодательных актов по каждому виду предпринимательской деятельности.

А.КИНАХ сообщил, что планируется не позднее мая т.г. внести законопроект на рассмотрение Верховной Рады, а ко второму чтению планируется разработать пакет дополнительных документов к данному закону.

На пресс-конференции было подписано соглашение о сотрудничестве между АСНУ и УСПП.

Также принятие закона поддерживают Украинское общество оценщиков, Украинская нотариальная палата, Аудиторская палата Украины, Лига оценщиков земли.

Законопроект определяет статус саморегулируемых организаций, принципы объединения в СРО, порядок предоставления и лишения прав и функций СРО. Профессиональные общественные организации, объединяющие специалистов в определенной сфере, регистрируются как СРО по определенным правилам и условиям, сами регулируют свою профильную деятельность. Количество СРО не ограничивается, а порядок регистрации и контроля над их деятельностью является таким же, как и в общественных объединениях. Для предоставления статуса СРО общественные организации должны соответствовать профессиональным, структурным и качественным условиям и требованиям СРО, или объединиться между собой.