Кибербанды становятся похожи на высокоорганизованные синдикаты

Федеральное бюро расследований (ФБР) США представило типичную структуру банды, занимающейся преступлениями в сфере компьютерных технологий. С рассказом об этом выступил заместитель директора департамента ФБР по киберпреступлениям Стивен Чабински (Steven Chabinski) на выставке FOSE, пишет Computerworld.

Чабински заявил, что кибербанды начинают напоминать по своей структуре высокоорганизованные преступные синдикаты - проще говоря, мафию. Он также отметил, что борьба с преступлениями в сфере высоких технологий превратилась в важнейшую задачу, которая стоит перед ФБР, отмечает eSecurity Planet.

Как заключили специалисты ФБР, список из 10 ключевых специальностей в мире компьютерной преступности открывают программисты, разрабатывающие зловредные программные решения. За ними идут торговцы краденой информацией и технические специалисты, поддерживающие IT-инфраструктуру банд.

Выше них в иерархии располагаются хакеры, занимающиеся поиском уязвимостей, мошенники, внедряющие фишинговые схемы и распространящие спам, и провайдеры, которые обеспечивают хостинг сайтов и серверов преступников.

В верхней части пирамиды находятся финансисты, чьи функции сводятся к контролю над поступлением средств, перемещением их с одного счета на другой и отмыванию преступных доходов. А на ее вершине располагаются лидеры преступных группировок, которые занимаются комплектованием банд и определением целей.

ФБР отмечает, что современные кибербанды отличаются готовностью работать везде и "без выходных". Чабински признал, что к планированию преступных действий злоумышленники могут приступить уже через несколько часов после выявления уязвимости.

Штат ФБР по борьбе с преступлениями в сфере компьютерных технологий насчитывает более тысячи сотрудников на территории США. Бюро активно сотрудничает с соответствующими органами других государств и уже направило в 60 стран своих представителей для борьбы с международной киберпреступностью.

Лента.ру