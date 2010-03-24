Лавринович возглавил рабочую группу по вопросам судебной реформы

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Указ “О Рабочей группе по вопросам судебной реформы”.

Текст документа размещен на официальном сайте главы государства.

Указ подписан “с целью безотлагательной подготовки согласованных предложений по дальнейшему комплексному реформированию судебной системы, обеспечению гарантий реализации конституционного права граждан на судебную защиту, усовершенствованию законодательной базы по судоустройству, судопроизводству, статусу судей, в соответствии с пунктом 28 части первой статьи 106 Конституции Украины”.

Возглавил Рабочую группу по вопросам судебной реформы министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ.

Руководителю Рабочей группы предоставлено право вносить изменения в ее персональный состав, привлекать к работе в ней сотрудников центральных и местных органов исполнительной власти, предприятий, учреждений и организаций (по согласованию с их руководителями), получать в установленном порядке от органов исполнительной власти необходимые для работы документы и материалы.

Рабочей группе поручено подготовить предложения по совершенствованию законодательного регулирования вопросов судоустройства, судопроизводства и статуса судей и подать их в месячный срок Президенту Украины для внесения в установленном порядке на рассмотрение Верховной Рады Украины.