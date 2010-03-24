Контрабандист вез из России два обреза

Сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Сумской области во взаимодействии с военнослужащими Сумского пограничного отряда задержали гражданин Украины, у которого изъяли арсенал контрабандного оружия.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-группе УСБУ в Сумской области.

Правонарушитель, 29-летний гражданин Украины, был задержан в Великописаревском районе. Он контрабандным путем ввез с территории Российской Федерации в Украину два обреза (охотничьего и нарезного оружия), патроны к ним и штык-нож времен Второй Мировой войны немецкого производства.

В отношении задержанного, который ранее уже был осужден, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 Уголовного кодекса Украины (контрабанда). За совершение такого вида преступления украинское законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.

Как именно оружие попало к правонарушителю, и с какой целью он незаконно ввез его в Украину, сейчас устанавливает следствие.