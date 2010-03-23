Похитители электрокабеля стреляли в охранника

На Мариупольском металлургическом комбинате им. Ильича, предотвращая попытку хищения электрокабеля на территории предприятия, был ранен один из сотрудников ведомственной охраны комбината.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ММК им. Ильича. Согласно сообщению, минувшей ночью во время обхода территории кислородно-конвертерного цеха двое сотрудников ведомственной военизированной охраны комбината заметили на земле характерные следы от поврежденного электрокабеля и брошенные резиновые перчатки. Затем охранники обнаружили двух злоумышленников, которые недалеко от цеха «разделывали» кабель, снимая изоляцию. В тот момент, когда один из охранников начал вызывать подкрепление, неожиданно раздались выстрелы. В результате – его напарник получил пулевые ранения в ладонь и ключицу. А злоумышленники, бросив на месте преступления травматический пистолет, скрылись. Сейчас проводятся их поиски.

Расследованием занимаются сотрудники Ильичевского райотдела милиции.