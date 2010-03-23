Кубок мира FIFA прибыл в Донецк

Мировой тур футбольного Кубка FIFA от Coca-Cola прибыл в Украину - в Донецк. Это масштабное событие стало ярким свидетельством крепких партнерских отношений между компанией «Coca-Cola» и FIFA (Международной Федерацией Футбола – Fédération Internationale de Football Association), сообщили УНИАН в пресс-службе компании “Кока-Кола”.

Как отметили в пресс-службе, Кубок мира FIFA – главный футбольный приз, за право обладать которым соревнуются лучшие команды мира. Тур, приуроченный к Чемпионату мира по футболу-2010, стартовал 21 сентября 2009 в Швейцарии. В этом году он станет самым грандиозным за всю историю мероприятия: главный футбольный трофей трижды облетит земной шар, преодолев 138 тыс. 902 километра и подарив настоящий праздник болельщикам из 83 стран, включая визиты в 50 стран Африки.

Мировой тур единственного в мире золотого Кубка FIFA проходит уже во второй раз, предлагая уникальную возможность для болельщиков присоединиться к яркому празднованию.

Украинские болельщики и все желающие смогут насладиться встречей с настоящим Кубком FIFA 24 марта в помещении стадиона «Донбасс Арена». Билетом на событие будет служить специальная золотая бутылка напитка Coca-Cola, которая будет в свободной продаже в Донецке и прилегающих к нему регионах. Знакомство с Кубком предусматривает просмотр фильма в формате 3D о самых ярких моментах Чемпионатов мира по футбола; также каждый желающий сможет сфотографироваться рядом с Кубком и взять отпечатанное фото на память. Кроме того, всех ожидает возможность приобщиться к разнообразным соревнованиям, которые будут проходить на стадионе.