Организаторы Евровидения оштрафовали Украину

Европейский языковой союз оштрафовал Национальную телекомпанию Украины за затягивание с представлением документов относительно украинского участника нынешнего «Евровидения».

Об этом сообщается на официальном сайте песенного конкурса «Евровидение».

22 марта истек срок, до которого необходимо подать определенный пакет документов по поводу участия в 55-ом песенном конкурсе «Евровидения» в Европейский языковой союз (EBU), напоминается в пресс-релизе.

Однако, констатируют организаторы конкурса, Национальная телекомпания Украины сообщила, что на данный момент не готова предоставить полный комплект документов.

“В связи с тем, что это является нарушением установленных правил проведения конкурса, Консультативная группа песенного конкурса «Евровидения» приняла решение оштрафовать (НТКУ – УНИАН) на определенную сумму, а также наложить дополнительные штрафные санкции за каждые последующие дни, пока украинская сторона не предоставит необходимые документы в EBU”, - говорится в сообщении, в котором, в то же время, не указывается сумма штрафа.

Организаторы конкурса также отмечают, что НТКУ заверила их в выполнении требований относительно украинского участника «Евровидения» не позже понедельника, 29 марта.

Прим этому, подчеркнули в Европейском языковом союзе, остальные 38 стран-участниц нынешнего «Евровидения» своевременно и в полном объеме выполнили установленные требования.

Как сообщал УНИАН, на песенный конкурс «Евровидение-2010» от Украины поедет певица Alyosha, которая выиграла национальный отборочный тур 20 марта.

Но после детального анализа песни певицы «To be free» юристы и жюри пришли к заключению, что песня не соответствует требованиям Европейского языкового союза.

Финал международного песенного конкурса «Евровидение-2010» состоится 29 мая в столице Норвегии городе Осло.