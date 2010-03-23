Стоимость квартир в Киеве (по районам)

На вторичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир с 15 по 21 марта т.г. снизилась на 0,08% (1 долл.) - до 1 684 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1 292 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский, где средняя цена продажи составила 2 685 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период снижение стоимости 1 кв. м жилья зафиксировано в Днепровском – на 0,13% (2 долл.) – до 1 384 долл., Дарницком – на 0,11% (1 долл.) – до 1 292 долл., Деснянском – на 0,23% (3 долл.) – до 1 322 долл./кв. м, Оболонском – на 0,05% (1 долл.) – до 1 711 долл., Печерском - на 0,05% (1 долл. ) – до 2 685 долл./кв. м, Соломенском – на 0,10% (2 долл.) – до 1 514 долл., Святошинском – на 0,16% (2 долл.) – до 1 392 долл., Шевченковском – на 0,04% (1 долл.) – до 2 188 долл./кв. м и Подольском районе – на 0,14% (2 долл.) – до 1 552 долл.

При этом рост стоимости 1 кв. м жилья наблюдался в Голосеевском районе – на 0,09% (1 долл.) – до 1 693 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в феврале т.г. выросла на 0,26% (4 долл.) - до 1 679 долл./кв. м; в январе т.г. - выросла на 0,13% – до 1 675 долл./кв. м., в 2009 году – снизилась на 27,16% (624 долл.) – до 1 673 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.