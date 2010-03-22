Польша готова оплатить учебу 10 украинских студентов

Польское правительство готово профинансировать обучение 10 студентов из Украины в одном из самых престижных институтов последипломного образования, которое специализируется на тематике европейской интеграции, - College of Europe в Варшаве.

Как сообщили УНИАН в польском представительстве основанного в 1949 году в бельгийском Брюгге колледжа, украинцы, желающие получить стипендию на 2010-2011 учебный год, должны подать свои заявки до 15 апреля.

Годовая магистерская программа "Европейского междисциплинарного обучения" будет проходить в отделении в Варшаве, которое начало действовать в 1992 году.

Стипендия не только предусматривает оплату за обучение, но и покрывает расходы на проживание (жилье, питание, поездки, доступ к Интернету).

По данным официального сайта College of Europe, стоимость годовой программы последипломного образования составляет 14 тыс. евро. Еще плюс 5-7 тыс. евро составляют средства на проживание.

В польском представительстве отметили, что большинство выпускников работает в организациях Европейского Союза, национальных правительствах, международных организациях и частных консалтинговых фирмах.

Заявки могут подавать имеющие дипломы о высшем образовании, которые хотят углубить свои знания о ЕС. Обучение проходит на английском или французском языке.