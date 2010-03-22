Почему не горит Вечный огонь на Малаховом кургане?

Власти Севастополя опровергли сообщения СМИ о том, что на Малаховом кургане якобы потушен Вечный огонь.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН на аппаратном совещании высказал недоумение в связи с появившимися в прессе «непроверенными» и «тенденциозными» материалами.

«Во-первых, Вечный огонь никто не гасил. Как известно, он горит всего несколько раз в году, в ходе празднования Дня Победы, Дня защитника Отечества, других воинских торжеств. Во-вторых, там ничего не сломано. Газовое оборудование в порядке, Вечный огонь можно зажигать хоть сейчас. Плитку у основания факела частично повредили роллеры и скейтбордисты, облюбовавшие площадь у Оборонительной башни. В-третьих, этот объект мы возводили за внебюджетные средства, а сейчас будем проводить плановые ремонтные работы. К майским праздникам там будет полностью наведен порядок», - подчеркнул С.КУНИЦЫН.

Он поручил правоохранительным органам организовать надлежащую охрану объекта и патрулирование территории Малахова кургана, а также призвал руководство Музея героической обороны и освобождения Севастополя принять Вечный огонь на свой баланс.

Справка УНИАН. В городе-герое Севастополь четыре Вечных огня. Два из них - постоянного горения - у Мемориала героическим защитникам Севастополя в 1941-1942 годах на площади Нахимова и у мемориала на Сапун-горе, еще два зажигают по праздникам: на Малаховом кургане и Мемориале на мысе Хрустальный.

Вечный огонь на Малаховом кургане впервые был зажжен 22 февраля 1958 года. В 1978 году, Вечный огонь на Малаховом кургане был потушен и полностью демонтирован. Только спустя 31 год, 8 мая 2009 года, по инициативе ветеранских организаций города-героя и главы СГГА Вечный огонь на Малаховом кургане снова был зажжен.