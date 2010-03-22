Украинских паралимпийцев ограбили

Неизвестные ограбили медиа-студию Национального паралимпийского комитета Украины.

Как сообщает Национальный комитет спорта инвалидов Украины, студия принимала из Х зимних Паралимпийских игр в Ванкувере видео- и фотоинформацию и формировала блоки фото-, видео- и информсообщений, новостей из Паралимпиады.

Кроме того, грабители похитили серверы с полным объемом информации побед украинских паралимпийцев, также на носителях сохранялись все фото- и видеоматериалы национального паралимпийского и дефлимпийского движений, побед спортсменов-инвалидов.

Также похищено специальное оборудование для монтажа и создания фильмов, компьютеры, фото- и видеокамеры и т. п.

Национальный паралимпийский комитет Украины обращается к новому руководству Министерства внутренних дел Украины с просьбой предпринять срочные действия и соответствующие меры для поиска преступников и возвращения имущества Национального паралимпийского комитета Украины и главное – уникальной информации, которая касается достижений украинских паралимпийцев.

Как сообщал УНИАН, 21 марта в Ванкувере завершились Х зимние Паралимпийские игры.

Сборная Украины заняла пятое место в общекомандном зачете на Паралимпиаде, завоевав 19 медалей - 5 золотых, 8 серебряных и 6 бронзовых.