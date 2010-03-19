Приостановлены поиски спасателя, накрытого лавиной

Из-за опасности схождения лавин на Закарпатье приостановлены поиски спасателя, которого во время поиска заблудившихся туристов накрыло лавиной.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщил помощник начальника Главного управления МЧС в Закарпатской области Федор ФИЛИП.

По его словам, по прогнозам закарпатского гидрометеоцентра, на протяжении 19-21 марта на высокогорье Закарпатской области сохраняется состояние лавиноопасности.

Учитывая сложные погодные условия (в частности, существует угроза повторного схождения снежной лавины в месте, где проводятся поиски засыпанного снегом 14 марта спасателя), было принято решение о временной приостановке поисков, чтобы не подвергать опасности жизни профессионалов-альпинистов.

«Спасательная операция будет продолжена 22 марта», - заверил Ф.ФИЛИП.

Он также добавил, что в свою очередь ГУ МЧС в Закарпатской области рекомендует отдыхающим и туристам на период ухудшения погодных условий воздержаться от восхождений в горы и соблюдать правила личной безопасности.