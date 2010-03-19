Составлен каталог ценностей, украденных из музеев за 10 лет

В Киеве в музее «Духовные сокровища Украины» презентовали «Каталог культурных ценностей, похищенных из государственных музеев, заповедников, учреждений и частных коллекций (1999-2009 гг.)».

Как передает корреспондент УНИАН, над созданием каталога работали специалисты Государственной службы контроля за перемещением культурных ценностей Министерства культуры и туризма и Гильдии антикваров Украины.

Это первый за последние десять лет реестр утраченных Украиной культурных ценностей, в который вошли материалы, предоставленные Министерством внутренних дел Украины, Министерством культуры и искусств Автономной Республики Крым, управлениями культуры областных Киевской и Севастопольской горгосадминистраций. Финансовую поддержку обеспечила Гильдия антикваров Украины.

Издание иллюстрировано, состоит из 9 разделов по видам похищенных культурных ценностей и содержит больше тысячи позиций.

Во время презентации первый заместитель министра культуры и туризма Владислав КОРНИЕНКО напомнил, что это второе издание каталога культурных ценностей. Первый каталог похищенных культурных ценностей издали Национальная комиссия по вопросам возврата культурных ценностей и Государственная таможенная служба. В.КОРНИЕНКО отметил, что в первом каталоге были работы, которые пропали в период с 1984 по 1998 годы. По его словам, в первое издание вошли работы из 23-х музеев, а на сегодняшний день произведения искусств уже похищены из 55 музеев. Исчезновение такого количества ценностей заместитель министра культуры считает самым позорным явлением в обществе.

В.КОРНИЕНКО отметил, что, кроме прочего, этот каталог издан с целью привлечь внимание общественности, правительственных структур к усилению работы по обеспечению сохранности культурных ценностей.

В свою очередь, директор музея «Духовные сокровища Украины» Игорь ПОНОМАРЧУК сказал, что каталог издан также с целью предотвратить кражи из музеев в будущем.

«Потому что благодаря нему об украденном будет знать очень широкий круг людей не только в Украине, но и за рубежом. И такой бизнес станет убыточным, потому что эти ценности будет почти невозможно продать», – отметил он.

В то же время И.ПОНОМАРЧУК сообщил, что в каталог не включены очень ценные вещи. По его словам, самая дорогая, наверно, стоит 10 тыс. долларов, однако их значимость, отметил директор музея, не приуменьшается.

Он также допустил, что из музеев похищено намного больше ценностей, чем известно вообще. «На сегодняшний день можно лишь догадываться, что там делается», – сказал он.

И.ПОНОМАРЧУК советует администрациям музеев вести электронный реестр ценностей или создать небольшие группы специалистов, которые бы осмотрели все музеи и проверили экспозиции. По его мнению, такие меры могут уменьшить количество краж.

Он также считает, что в украинских музеях хранится очень много подделок.