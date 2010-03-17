В Донецке к Евро-2012 поставят балет о футболе

В Донецке к Чемпионату Европы по футболу 2012 года поставят балет о футболе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе футбольного клуба «Шахтер» со ссылкой на художественного руководителя Донецкого национального театра оперы и балета им. Соловьяненко Вадима ПИСАРЕВА, постановка в двух отделениях будет состоять из 15 сцен, у каждой из которых – свой прототип из числа легендарных игроков «Шахтера». Рабочее название балета – «История одной биографии».

«Главный герой балета – собирательный образ футболиста, но за основу взята биография Виталия Старухина (1949-2000 гг., игрок ФК «Шахтер» - УНИАН). Через танец, эмоции, музыку, ритм, энергетику мы раскроем внутренний мир игроков со всеми их проблемами и переживаниями», - сказал В.ПИСАРЕВ.

По его словам, знаковых сцен в балете будет несколько. Например, символическая эпоха перемен – время развала СССР и начало новой футбольной эры. Впечатляющими задуманы сцены искушения игроков «звездной болезнью», терзаний после поражений и ликования от побед, тема командного духа, фортуны, взаимоотношений тренера и футболиста.

В.ПИСАРЕВ уверен, что зрителя заворожит па-де-труа, где главный герой мечется между двумя людьми в белом и черном - добром и злом. Танцевать трио будет в комнате, окутанной мраком. В различных сценах будут угадываться клубные цвета ФК «Шахтер», а в финале на театральных подмостках появится стадион «Донбасс Арена».

Кроме того, автор музыки к балету Анастасия КОМЛЕКОВА отметила, что музыкальное оформление постановки будет нетрадиционным – сочетание классики и современности, отметили в пресс-службе.

«В первых нескольких сценах музыка будет академическая, а затем начнет трансформироваться. Финал – это уже шумовые элементы, оркестр и электронные звучания», – отметила А.КОМЛЕКОВА.

Чтобы создать атмосферу современного стадиона, композитор планирует записать не только реальный шум на трибунах «Донбасс Арены», но и голоса футболистов «Шахтера» – дальним фоном, но так, чтобы было узнаваемо.

При этом в пресс-службе клуба уточнили, что личное участие футболистов «Шахтера» в балетных партиях не предусмотрено: они служат только прообразами, по крайней мере, первоначальный вариант либретто этого не предусматривает.