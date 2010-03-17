Минюст обеспокоен уровнем юридических служб

Министерство юстиции считает недостаточным квалификационный уровень работников юридических служб центральных органов исполнительной власти.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Украины.

Министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ сообщил, что анализ качества нормопроектной деятельности министерств и других центральных органов исполнительной власти показал, что процент согласованных Минюстом без замечаний проектов нормативно-правовых актов в 2009 году составил лишь 30%.

При этом почти 65% проектов актов в прошлом году Минюст согласовывал с замечаниями, 5% - не согласовывал вообще в связи с несоответствием их положений Конституции и действующему законодательству Украины.

Эту же тенденцию, по словам министра юстиции, подтверждают и данные текущего года. Так, в феврале 2010 года Министерством юстиции было согласовано без замечаний лишь 26% проектов нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти. С замечаниями Минюст согласовал 71%, не согласовал – почти 3% проектов актов.

Мониторинг качества работы юрслужб, по словам министра юстиции, свидетельствует о сложившейся ситуацию с недостаточным владением нормами законодательства и несовершенной нормопроектной техникой юристов центральных органов исполнительной власти. Проблемой является недостаточное обеспечение юридических служб высококвалифицированными специалистами.

Учитывая наличие типичных недостатков, Министерство юстиции планирует осуществить ряд мероприятий, направленных на повышение профессионального уровня юридических служб. Среди таких мероприятий, будет, в частности, предоставление методической и консультативной помощи.

Кроме того, сообщил министр юстиции, Минюст интенсифицирует проверки юридических служб министерств и других центральных органов исполнительной власти.