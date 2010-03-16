Погода на завтра: опять снег

17 марта в Украине будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой снег и мокрый снег (днем в карпатском регионе умеренный); ночью и утром в восточной и южной части умеренный, местами сильный снег и мокрый снег, в отдельных пунктах налипание мокрого снега, метели. На дорогах гололедица.

Об этом УНИАН сообщили в Укргидрометцентре.

Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, на юге и востоке, а днем и в Карпатах местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, в северных, центральных и местами западных областях 9-14° мороза; днем от 3° мороза до 2° тепла, в южной части и на Закарпатье 1-6° тепла; в Карпатах ночью 10-15° мороза, днем 1-6° мороза.

В Киевской области сохранится облачная с прояснениями погода. Пройдет небольшой снег и мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура в области ночью будет колебаться от 9 до 14° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

В г. Киеве температура ночью от 9 до 11° мороза, днем около 0°.