В НКАУ вернулся прежний гендиректор

Сегодня приступил к исполнению обязанностей генерального директора Национального космического агентства Украины Юрий АЛЕКСЕЕВ, который ушел с этой должности в связи с назначением на нее Александра ЗИНЧЕНКО (Ю.АЛЕКСЕЕВ возглавлял Национальное космическое агентство с августа 2005 года по февраль 2009 года).

Как сообщает официальный сайт НКАУ, распоряжением Кабинета

Со своей стороны Александр ЗИНЧЕНКО заявляет, что ушел с должности генерального директора Национального космического агентства Украины, поскольку не видит возможности продолжать начатую работу по модернизации космической отрасли.

Об этом он сообщил УНИАН, отметив, что в субботу, 13 марта, написал заявление об увольнении с должности гендиректора НКАУ по собственному желанию.

А.ЗИНЧЕНКО отметил, что за истекшие 13 месяцев, которые они возглавлял Агентство (февраль 2009 – март 2010), им была предпринята попытка «расчистить фундамент» для серьезной глубокой модернизации космической отрасли Украины. По его словам, в силу «крупности проблем и инерции» глобальные результаты достигаются за более длительный срок, однако за это время в отечественной космической отрасли были созданы «точки конкурентоспособности, роста».

«Считаю сделанное позитивным. Мне удалось добиться существенного изменения законодательной базы отрасли. В частности, до 2015 года предприятия отрасли получили существенные преференции от государства в том, что касается уплаты налога на землю, НДС и т.д.», - подчеркнул А.ЗИНЧЕНКО.

Он также отметил, что предприняты крупные шаги по реализации очень весомых проектов, которые определяют имидж страны: Циклон-4, “Наземный старт”, программа пусков ракет-носителей, “Космотрас”, создание национального спутника связи, подготовка к запуску спутника дистанционного зондирования земли “Сич-2”. Кроме того, среди достигнутого он называет развитие наземной инфраструктуры космической отрасли в Евпатории, Дунаевцах, Мукачево и т.д.. Также А.ЗИНЧЕНКО отметил, что принята крупная программа по выделению жилья сотрудникам отрасли.

«Продолжить эту работу в нынешних условиях считаю невозможным», - заявил А.ЗИНЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, А.ЗИНЧЕНКО был назначен гендиректором НКАУ 11 февраля 2009 года. На момент назначения на эту должность А.ЗИНЧЕНКО возглавлял фракцию БЮТ в Киевсовете. В июне он ушел с должности главы фракции по собственному желанию.