На завтра синоптики опять обещают снег

Завтра ночью в южной части Украины, восточных, Днепропетровской и Полтавской областях ожидается снег. Утром и днем в Украине, кроме востока, Крыма и Приазовья, небольшой мокрый снег, в карпатском регионе умеренные осадки.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный и западный, 7-12 м/с, в южной, восточной части и Карпатах местами порывы 15-20 м/с, метели.

Температура ночью 7-12° мороза, на севере Левобережья и в большинстве центральных областей при прояснениях до 15° морозу, в Закарпатье, Крыму и Приазовье 1-6° мороза; днем от 4° мороза до 1° тепла, в южной части и в Закарпатье 1-6° тепла; в Карпатах ночью 10-15° мороза, днем 4-9° мороза.

В Киевской области во вторник ночью без существенных осадков, утром и днем ожидается небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла. В Киеве температура ночью 7-9°, днем 1-3° мороза.