Погода на воскресенье: опять снег

В воскресенье, 14 марта, на территории Украины синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, временами пройдет небольшой снег и мокрый снег, в Закарпатье и юге с дождем. На дорогах, кроме большинства районов Крыма и Приазовья, ожидается гололедица. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, в западных областях и Крыму отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью будет колебаться от 2 до 7° мороза, на побережье Крыма от нуля до 3° тепла; днем от 2° мороза до 3° тепла, в Закарпатье и в южной части до 7° тепла; на высокогорье Карпат ночью 8-13° мороза, днем 3-8° мороза.

В Киеве и области будет облачно с прояснениями. Временами возможен небольшой снег и мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью в Киевской области 2-7° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла. В столице температура ночью 3-5° мороза, днем около 0°.