Пожар повредил часть помещений ипподрома

Сегодня около 15.00 загорелась часть помещений административного здания Одесского ипподрома.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН директор ипподрома Олег КУШНИР, добавив, что пока прибыли пожарные команды, пламя охватило свыше 70 кв. метров строения.

По словам О.КУШНИРА, «четыре пожарные расчета сумели в течение примерно 20 минут локализовать огонь, однако помещения касс полностью выгорели».

Кроме того, пострадало от пламени помещение, где размещался тотализатор, а также часть зрительских трибун. Сейчас завершается ликвидация очагов задымления в админздании. Люди не пострадали, проинформировал директор ипподрома.

Прибывшие на место происшествия специалисты облуправления МЧС высказали предположение, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнём, однако для более точного определения причин необходимо время.

Как сообщалось, Одесский ипподром открыт на Четвертой станции Большого Фонтана в 1890 году. Сейчас деятельность предприятия приостановлена с учетом принятия парламентом закона о запрете азартных игр - ипподром используется как тренировочная база для развития конного спорта.