Колесников: я же не Васюник, чтобы шутить

Новоназначенный вице-премьер-министр по вопросам подготовки к проведению финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года Борис КОЛЕСНИКОВ намерен 16 марта посетить Львов для изучения ситуации с подготовкой города к Евро-2012.

Об этом он сообщил в комментарии Западной информационной корпорации.

«Цель визита одна: мы срочно должны вмешаться в ситуацию, чтобы Львов сохранил за собой право принимать чемпионат Европы по футболу», - информировал Б.КОЛЕСНИКОВ.

По его словам, на сегодняшний день во Львове два объекта находятся в зоне риска по соблюдению сроков подготовки: аэропорт и стадион.

Б.КОЛЕСНИКОВ намерен посетить Львов вместе с новыми министрами семьи, молодежи и спорта Равилем САФИУЛЛИНЫМ и транспорта и связи Украины Константином ЕФИМЕНКО.

Вице-премьер намерен встретиться с подрядчиками по строительству стадиона и аэропорта, мэром города для «объективного изучения» состояния дел.

Б.КОЛЕСНИКОВ заверил, что Львов имеет шансы не потерять Евро-2012.

«Думаю, что, учитывая современные технологии, мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы все объекты были построены своевременно. А сами львовяне хотят Евро?! Значит, будет Евро. Я же не ВАСЮНИК (Иван ВАСЮНИК, экс-вице-премьер – УНИАН), чтобы шутить», - сказал вице-премьер.