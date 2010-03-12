Азаров назвал два приоритета своего правительства

Основные экономические приоритеты нового правительства – реалистичный бюджет и усиление активности предприятий через снижение налогового давления, заявил новоназначенный премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

«Необходимо создавать реалистичный сбалансированный бюджет. Нужно урезать бюджетные расходы, кроме тех, которые касаются социально незащищенных групп населения. Мы считаем, что наполнению госбюджета будет способствовать снижение налогов, поощрения инновационной и экономической активности. Тогда как политика повышения налогов, в частности акцизных ставок, во время кризиса является разрушительной», – цитирует премьер-министра газета «Сегодня».

Позицию Н.АЗАРОВА поддержали и руководители профильных экономических комитетов Верховной Рады Украины от Партии регионов. В частности, заместитель председателя Комитета ВР по вопросам бюджета Александр ПЕКЛУШЕНКО считает, что после проведения аудита деятельности предыдущего правительства новый Кабинет министров сосредоточится на вопросах повышения покупательной способности граждан и стимулирования производства. «Прежде всего, нам необходимо создать условия для потребительского оптимизма, - считает А.ПЕКЛУШЕНКО. - Только рост реального производства может что-то изменить в экономике». При этом он отметил, что негативно относится «к латанию бюджета за счет поднятия акциза на табачные и алкогольные изделия. Ведь в условиях кризиса каждое повышение цен отразится на состоянии наших избирателей. Повышение цен никогда не было стимулом экономического роста. Нужны совсем другие рычаги, которые будут направлены на усиление покупательной способности».

«Экономические приоритеты нового правительства заявлены в избирательной программе Президента Виктора ЯНУКОВИЧА. Мы будем отстаивать снижение налогового давления и рост экономической активности. Мы не будем повышать акцизы, как это делало правительство Юлии ТИМОШЕНКО. Необходимо как можно быстрее принимать новый бюджет», – заявляет доктор экономических наук, председатель подкомитета по вопросам международной экономической политики Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономической политики Алексей ПЛОТНИКОВ.

В свою очередь, первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Николай КРУГЛОВ заявил: «Мы выступаем за расширение базы налогообложения, но не за увеличение налогового пресса. Ведь именно из-за роста налогов в прошлом году наблюдалось сокращение производства. В частности, повышение налогового давления на табачные изделия вылилось в увеличение сигаретной контрабанды из России и Молдовы».