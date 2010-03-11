В Закарпатье протестуют против пункта содержания нелегалов

В Мукачевском районе Закарпатья сегодня состоялась акция протеста против открытия в области нового пункта содержания нелегальных мигрантов.

Как передает корреспондент УНИАН, несколько тысяч участников митинга выступали против открытия в Мукачевском районе на базе военного городка, расположенного между селами Дерцен и Форнош, нового пункта содержания нелегальных мигрантов.

Протестующие, по их словам, перекрыв подъезды к военному городку, блокировали действия представителей Министерства обороны и Министерства внутренних дел Украины, которые пытались оформить акт приема-передачи объекта на баланс главного управления МВД Украины в Закарпатской области. Соответствующее распоряжение о передаче имущественного комплекса подписала бывший премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО 6 января 2010 г.

Жители окрестных сел обеспокоены возможностью строительства нового лагеря, прежде всего, опасаясь появления новых инфекционных болезней.

Крестьяне обещают и впредь препятствовать любым намерениям открыть лагерь для нелегалов. Митингующие приняли текст обращения к Президенту, Кабинету Министров и Верховной Раде Украины с просьбой запретить открытие пункта временного размещения иностранцев на территории Мукачевского района. Кроме того, они просят новое правительство отменить решение предыдущего Кабмина о передаче объекта на баланс МВД.

Жителей Мукачевского района поддерживает и районная, и областная власть. Председатель Закарпатской облгосадминистрации Олег ГАВАШИ сегодня заявил, что закарпатцы и впредь будут решительно протестовать против открытия подобных заведений в регионе.

«Размещение лагеря нелегалов в туристическом крае, который граничит с четырьмя странами Европы, это – однозначно – ошибочное решение. Поэтому я лично категорически выступал и выступаю против расположения лагеря нелегалов в Закарпатье. Мы приложили значительные усилия, чтобы в конце 2008 года был закрыт пункт в Павшино. Так же решительно будем отстаивать позицию относительно невозможности открытия в будущем такого объекта. Тем более, что у предыдущего правительства не было намерения согласовывать этот вопрос с органами местного самоуправления. Областная власть поддерживает общину, которая не хочет жить рядом с опасностью», - сказал председатель Закарпатской ОГА.

Справка УНИАН. В октябре 2009 года экс-министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО заявил о необходимости вновь создать на Закарпатье центр временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства. Вместо закрытого после продолжительных протестов закарпатцев и областных властей пункта временного содержания нелегалов в Павшино руководство МВД планировало открыть новый – на базе бывшего военного городка недалеко от села Дерцен Мукачевского района.

Пункт временного содержания нелегальных мигрантов «Павшино» закрыли в конце 2008 года. За время существования - с 2001 года - в нем было зарегистрировано более 12 тысяч нелегальных мигрантов. Пункт «Павшино» был рассчитан на одновременное содержание до 250 человек, однако порой в нем содержалось по 700 нелегалов.