"Коммунальный фронт" выступает за частные ЖЭКи

Во Всеукраинском общественном движении «Коммунальный фронт» альтернативой коммунальным ЖЭКам считают частные ЖЭКи и общие собрания жильцов домов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил лидер Всеукраинского общественного движения «Коммунальный фронт» (КФ) Виталий ЯКОВЕНКО на пресс-конференции в УНИАН.

«Для того чтобы появилось больше частных ЖЭКов, необходимо упростить лицензирование. Тогда мы получим услуги в два раза дешевле, услуги – качественнее», - сказал он.

При этом в КФ считают, что альтернативой объединению совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) могут стать общие собрания жильцов.

«Это та облегченная форма, которая бы позволила гражданам наших городов содержать свои дома в чистоте и порядке», - пояснил лидер КФ.

В.ЯКОВЕНКО напомнил, что измененный закон об ОСМД не принят парламентом.

По его словам, в случае принятия данного закона «с первого же дня государство снимает с себя ответственность за обветшалый жилой фонд и перекладывает его на плечи людей. Монополисты, которые и дальше будут работать с населением этого дома, наделяются невероятными полномочиями, а люди становятся бесправными».

«В той форме, в которой существует закон об ОСМД, мы не рекомендуем никому, ни в коем случае, вступать в объединения совладельцев многоквартирных домов. Потому что вы вешаете себе на плечи ремонт крыши, стен, лифтов, коммуникаций. А это - сотни тысяч гривень», - сказал В.ЯКОВЕНКО.

Справка УНИАН. Общественное движение «Коммунальный фронт» создано в декабре 2009 года. Инициатором создания движения выступила Ассоциация теплотехнических компаний. Появление организации обусловлено большим спросом населения на самоорганизацию для отстаивания своих прав на коммунальные услуги надлежащего качества и комфортные условия проживания. На сегодня ячейки «Коммунального фронта» существуют в 21 городе Украины.